Сыктывкарскую городскую больницу возглавила Татьяна Горбунова

Сергей Хорев не остался работать в Сыктывкарской горбольнице в качестве врача. Фото администрации Печорского района

В Сыктывкарской городской больнице произошли кадровые перестановки. Кресло главврача заняла Татьяна Горбунова. Об этом рассказали в республиканском минздраве, однако, как уточнили в ведомстве, врач заняла должность с приставкой «исполняющая обязанности». Основного кандидата на пост руководителя больницы представят позже.

Кандидат на должность главврача Сыктывкарской городской больницы подобран. В настоящее время его кандидатура проходит процесс согласования, передает БНК.

Предшественник Горбуновой - Сергей Хорев - был осужден за мошенничество. Его признали виновным и назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года, со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

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