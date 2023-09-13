В Сыктывкаре хозяйская собака загрызла кроликов

Мужчина отпустил собаку на выгул без присмотра Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сыктывкаре в местечке Дырнос собаки загрызли кроликов. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.

Выяснилось, что одна из собак породы хаски принадлежала местном жителю, который отпустил пса летним днем на самовыгул. В итоге, животные, объединившись, напали на кроликов и съели шестерых из них.

- Решением Катаевского судебного участка Сыктывкара материальный ущерб в размере 15 тысяч рублей и компенсация морального вреда в сумме трех тысяч рублей в солидарном порядке взысканы с ответчика и с администрации Сыктывкара, так как владельца второй собаки установить не удалось, - говорится в приговоре.

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