В Ухте бродячая собака покусала семилетнего ребенка: пострадавшему заплатят 50 тысяч рублей

В Коми семилетнему мальчику заплатят 50 тысяч рублей за нападение собаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Ухты выплатит 50 тысяч рублей семилетнему ребенку, пострадавшему от нападения бродячей собаки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел 5 июля в районе садоводческого товарищества «Динамо». На мальчика напала бродячая собака. Животное укусило ребенка за запястья и кисти. Пострадавшего увезли в больницу. Юному пациенту сделали прививку от бешенства. После нападения собаки мальчик стал бояться этих животных. Теперь гулять он выходит только со взрослыми.

– Свои полномочия по организации отлова безнадзорных собак администрация Ухты надлежащим образом не исполнила, что привело к ситуации с нападением собаки на ребенка, – отметили в прокуратуре.

Поэтому надзорное ведомство подало судебный иск. В пользу ребенка взыскали 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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