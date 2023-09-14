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НовостиОбщество14 сентября 2023 5:45

Спортсменка из Коми будет представлять Россию в Узбекистане

Владислава Линькова из Коми вошла в сборную России по спортивному туризму
Источник:kp.ru
Владислава Линькова из Коми вошла в сборную России по спортивному туризму по результатам соревнований. Фото: минобразования Коми

Владислава Линькова из Коми вошла в сборную России по спортивному туризму по результатам соревнований. Фото: минобразования Коми

В Камышине по итогам соревнования спортсменка из Коми Владислава Линькова вошла в сборную России по спортивному туризму по результатам Первенства России в категории «дистанции пешеходные». Теперь девушка будет представлять Россию в Первенстве мира в Узбекистане, сообщили в министерстве образования и науки Коми.

В ведомстве отметили, что соревнования проходят с 11 по 16 сентября в Волгоградской области. Республику представляют Максим Белявцев, Владислав Безносиков, Владислава Линькова, Савелий Ушаков и Милена Шагабудинова.

В первый день соревнований Савелий Ушаков и Владислав Безносиков заняли второе место, а Владислава Линькова и Милена Шагабудинова – 12 место

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