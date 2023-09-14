В Ухте и в Воркуте планируют открыть новые инфекционные отделения

В Коми снизилась смертность от инфекционных заболеваний

Заместитель председателя правительства Коми Лариса Карачева сообщила, что в Ухтинской больнице планируется открыть дневной стационар для лечения гепатита, в Воркуте будут оказывать медицинскую помощь для борьбы с ВИЧ-инфекцией. Информация была озвучена на совещании в минздраве республики.

Во время совещания инфекционист Вера Коптюг отметила, что в регионе снижается смертность от инфекционных заболеваний. Лариса Карачева также добавила, что в регионе отмечаются успехи в борьбе с хроническим гепатитом и СПИДом.

В республике планируется открыть и детские инфекционные кабинеты в районных и городских поликлиниках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусом (подробнее)