Еще три дома в Сыктывкаре признали аварийными

В столице Коми признали непригодными для жилья и подлежащими сносу еще три дома по адресам: улица Ключевая, 3, Улица Ручейная, 26 и Печорский переулок, 8. Три постановления издала администрация Сыктывкара 12-13 сентября.

Дом №3 по улице Ключевой расположен в поселке Верхняя Максаковка. Дом №26 по улице Ручейной на 12 квартир был построен в 1968 году, дом №8 по Печорскому переулку на несколько квартир - в 1954 году.

Меры по расселению жильцов будут приняты до 2030 года.

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