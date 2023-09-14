Коми вышла из тройки самых пьющих регионов России

«Ведомости» составили рейтинг, согласно которому Республика Коми вышла из тройки самых пьющих регионов РФ.

Больше всего алкоголя покупают в Ненецком автономном округе - 6,2 литра на человека. На втором месте расположилась Сахалинская область - 5,54 л на человека, на третьем - Карелия - 5,51 л на человека.

Мурманская область и Республика Коми заняли четвертую строчку рейтинга - 5,4 л на человека, пятую - Камчатка - 5,02 л.

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