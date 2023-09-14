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НовостиОбщество14 сентября 2023 9:20

Коми вышла из тройки самых пьющих регионов России

Республика Коми заняла 4 место
Источник:kp.ru
Коми вышла из тройки самых пьющих регионов России

Коми вышла из тройки самых пьющих регионов России

«Ведомости» составили рейтинг, согласно которому Республика Коми вышла из тройки самых пьющих регионов РФ.

Больше всего алкоголя покупают в Ненецком автономном округе - 6,2 литра на человека. На втором месте расположилась Сахалинская область - 5,54 л на человека, на третьем - Карелия - 5,51 л на человека.

Мурманская область и Республика Коми заняли четвертую строчку рейтинга - 5,4 л на человека, пятую - Камчатка - 5,02 л.

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