В Сыктывкаре высадят полтысячи саженцев новых деревьев
За домом №72 по улице Коммунистической в Сыктывкаре в сквере высадят 504 новых саженцев деревьев и кустарников. Об этом сообщили в муниципальный центр управления столицы.
Ранее МЦУ проанализировал заявки сыктывкарцев на тему озеленения и предложил внедрить на благоустроенных общественных территориях практику посадки деревьев. Таким образом появился проект «Деревья - городу!».
В сквере будут высажены крупномерные деревья и кустарники, а именно:
– береза Юнга, пендула – 6 штук;
– сосна горная – 9 штук;
– пузыреплодник калинолистный — 86 штук;
– ива шаровидная Булата – 22 штуки;
– можжевельник "Минт джулеп" — 9 штук;
– рябина штамбовая — 12 штук;
– спирея Голд Принцесс (массив, площадь 40 кв. м в 360 горшках).
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