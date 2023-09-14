В Сыктывкаре высадят полтысячи саженцев новых деревьев

За домом №72 по улице Коммунистической в Сыктывкаре в сквере высадят 504 новых саженцев деревьев и кустарников. Об этом сообщили в муниципальный центр управления столицы.

Ранее МЦУ проанализировал заявки сыктывкарцев на тему озеленения и предложил внедрить на благоустроенных общественных территориях практику посадки деревьев. Таким образом появился проект «Деревья - городу!».

В сквере будут высажены крупномерные деревья и кустарники, а именно:

– береза Юнга, пендула – 6 штук;

– сосна горная – 9 штук;

– пузыреплодник калинолистный — 86 штук;

– ива шаровидная Булата – 22 штуки;

– можжевельник "Минт джулеп" — 9 штук;

– рябина штамбовая — 12 штук;

– спирея Голд Принцесс (массив, площадь 40 кв. м в 360 горшках).

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