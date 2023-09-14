«Бежал три дня»: жителя Коми около года держали в рабстве в Воронеже

Около года назад житель Коми Константин Климов уехал в Воронеж на заработки и пропал при загадочных обстоятельствах.

Выяснилось, что на вокзале цыгане напоили его неизвестной жидкостью и увезли в неизвестном направлении. Около года его заставляли заниматься тяжелым физическим трудом, но, к счастью, мужчине удалось вырваться. Как сообщает «Про Город», все это вскрылось благодаря сотруднице салона сотовой связи, куда мужчина пришел вместе с приютившей его женщиной, чтобы восстановить сим-карту.

Неравнодушная работница салона выложила объявление - родственники мужчины нашлись. 17 сентября Константин приедет в Сыктывкар.

«По словам мужчины, он бежал три дня, ничего не ел и не пил. Женщина, которая была с ним, решила ему помочь и оставила Константина у себя на ночлег. Я сфотографировала Константина, чтобы отправить его фото в паблике и найти его родных, близких», - отметила работница салона.

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