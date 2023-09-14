В Сыктывкаре улицу Индустриальную снова начали ремонтировать

Улицу Индустриальную в Сыктывкаре снова закрыли на ремонт. Движение по половине дороги перекрыли для проведения дорожных работ через два месяца после открытия.

Из постановления администрации Сыктывкара следует, что ограничение затронет участок улицы от дома №1 по улице Индустриальной до дома № 71/1 по улице Печорской с 12 по 15 сентября. Дорожные работы выполняются «Коми дорожной компанией».

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