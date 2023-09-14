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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 11:50

В Сосногорске мальчик на велосипеде попал под колеса кроссовера

В Коми мальчика на велосипеде сбил кроссовер
Источник:kp.ru
В Сосногорске мальчик на велосипеде попал под колеса кроссовера

В Сосногорске мальчик на велосипеде попал под колеса кроссовера

Вчера, 13 сентября, в Сосногорске водитель автомобиля Nissan Terrano сбил ребенка на велосипеде. В ГИБДД по РК сообщили, что ДТП произошло около дома №39а 5-го микрорайона.

За рулем кроссовера находился 69-летний мужчина. При повороте во двор он сбил ехавшего по тротуару велосипедиста.

В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик. Он получил рану в области колена, ушиб колена и ушиб стопы. Госпитализация ему не потребовалась.

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