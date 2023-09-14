Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 сентября 2023 12:30

Уронивший под поезд 1,5-годовалого сына отец из Коми избежал наказания

Уронивший под поезд ребенка житель Коми не будет наказан
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

В судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

В Липецкой области огласили приговор 42-летнему жителю Коми, уронившего под поезд 1,5 годовалого сына. Несчастный случай произошел 11 июля на станции «Грязи-Воронежские». Мужчина с мальчиком на руках переходил дорогу, когда в них врезался поезд.

В результате аварии малыш получил тяжкий вред здоровью, а его отца судили по статье.

В судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. В итоге, мужчина избежал уголовного наказания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми онкобольным предлагают компенсировать проезд в медорганизации региона (подробности)