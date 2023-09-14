Уронивший под поезд 1,5-годовалого сына отец из Коми избежал наказания

В судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

В Липецкой области огласили приговор 42-летнему жителю Коми, уронившего под поезд 1,5 годовалого сына. Несчастный случай произошел 11 июля на станции «Грязи-Воронежские». Мужчина с мальчиком на руках переходил дорогу, когда в них врезался поезд.

В результате аварии малыш получил тяжкий вред здоровью, а его отца судили по статье.

В судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. В итоге, мужчина избежал уголовного наказания.

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