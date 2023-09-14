В Коми онкобольным предлагают компенсировать проезд в медорганизации региона

В Коми онкобольным, нуждающимся в специализированной помощи, предлагают компенсировать проезд в республиканские медорганизации. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Более пяти тысяч жителей Коми страдают онкологическими заболеваниями. Помощь пациенты получают в трёх медицинских учреждениях республики – Коми республиканском онкодиспансере в Сыктывкаре, воркутинском онкодиспансере и ухтинской городской больнице №1. Сегодня по закону те, кто проживают в труднодоступных местностях республики, имеют право на возмещение средств, потраченных на проезд к месту обследования и лечения. Однако на ближайшем заседании сессии Госсовета Коми депутаты внесут поправки в закон.

Помощь окажут всем нуждающимся

Речь идёт о региональном законе «О социальной поддержке населения в Республике Коми». По словам Председателя Государственного Совета Коми Сергея Усачёва, с принятием поправок расходы на проезд онкобольных к месту лечения будут возмещаться независимо от места проживания.

Фото: gsrk.ru.

То есть расходы на проезд в медорганизации, как и сейчас, будут возмещаться в обе стороны – две поездки к месту лечения или обследования и обратно. При этом размер возмещения расходов на проезд будет определён в зависимости от района проживания гражданина и места расположения медицинской организации.

Фото: gsrk.ru.

– Абсолютно справедливое решение, которое, я думаю, будет единогласно поддержано депутатами парламента. Помощь в своевременной диагностике и лечении должна быть доступна каждому, кто столкнулся с этой бедой, – отметил Сергей Усачёв.

Только факты

Между тем, законопроект разработан по обращениям жителей Коми. Большая совместная работа была проделана Государственным Советом Коми, Главой Республики Коми Владимиром Уйба, Министерством труда, занятости и социальной защиты региона.

Фото: gsrk.ru.

– Все люди с онкологическими заболеваниями проходят сложный путь диагностики и лечения вне зависимости от удаленности места их проживания. Теперь предложения жителей региона найдут отражение в законе, – подчеркнула Председатель Комитета по социальной политике Надежда Дорофеева.

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