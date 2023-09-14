В декабре в Вуктыле выберут нового главу

Датой конкурса выбрали 28 декабря этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вуктыле намерены выбрать нового главу города. Такое решение принял Совет муниципалитета.

Уточняется, что в течение осени-зимы кандидаты должны прислать личное заявление и пакет документов. Так, например, в управление главы Коми по противодействию коррупции пакет бумаг необходимо будет направить со 2 по 6 октября.

Нового главу должны выбрать 28 декабря 2023 года. Сейчас местную администрацию возглавляет Гульнара Идрисова. На этом посту она находится с 2018 года.

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