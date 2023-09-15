В Коми в детском парке загадочно исчез мужчина

В ухтинском детском парке пропал при загадочных обстоятельствах 35-летний Илья Руденко. Как сообщает «Ухтаспас», мужчина не дает о себе знать с 11 августа.

Приметы: короткая стрижка, темноволосый, худощавый, рост около 165 см. В день пропажи на нем были черные штаны и армейские берцы, а с собой он взял черный рюкзак.

Обладающих какой-либо информацией спасатели просят позвонить по телефонам: 8 (8216) 72 07 07 - Дежурный «Спас-Коми», 8 (958) 170 16 24 - Дежурный «Ухтаспас», 8 (912) 104 72 34 - Полиция.

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