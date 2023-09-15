В Сысольском районе водитель легковушки подставил под удар пенсионерку

В Сысольском районе Республики Коми водитель автомобиля Lada Granta подставил под удар пассажирку. Как сообщили в ГИБДД по РК, столкновение с автомобилем Volkswagen Polo произошло на улице Оплеснина в селе Визинга.

63-летний водитель отечественного автомобиля при повороте налево не уступил дорогу встречной иномарке, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП пострадала 64-летняя женщина. Она получила сотрясение головного мозга и ЧМТ.

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