В Сысольском районе водитель легковушки подставил под удар пенсионерку
В Сысольском районе Республики Коми водитель автомобиля Lada Granta подставил под удар пассажирку. Как сообщили в ГИБДД по РК, столкновение с автомобилем Volkswagen Polo произошло на улице Оплеснина в селе Визинга.
63-летний водитель отечественного автомобиля при повороте налево не уступил дорогу встречной иномарке, в результате чего произошло столкновение.
В результате ДТП пострадала 64-летняя женщина. Она получила сотрясение головного мозга и ЧМТ.
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