Житель Усть-Цилемского района соврал полицейским об угоне автомобиля
Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя Усть-Цилемского района за ложный донос. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.
В пути мужчина опрокинулся на своей машине, после чего принял решение сообщить ложную информацию в правоохранительные органы с целью привлечь к уголовной ответственности невиновное лицо.
Владелец автомобиля снял госномера и скрылся с места ДТП, после чего обратился в полицию и написал заявление, якобы со станции Зеленоборск Печорского района Коми неустановленное лицо неправомерно завладело принадлежащим ему автомобилем.
В ходе судебного заседания свою вину он признал полностью.
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