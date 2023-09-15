В Инте сотрудница банка помогла мужчине уберечь деньги

В Коми сотрудница банка помогла мужчине уберечь деньги

В Инте сотрудники полиции поблагодарили сотрудницу банка, которая помогла 57-летнему мужчине не попасться на уловки аферистов. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, возбуждено уголовное дело.

Мужчине поступил звонок от неизвестной женщины, представившейся сотрудницей банка, а на экране его телефона высветилась заставка эмблемы Госуслуг. Звонившая сообщила ему о одобренном кредите, оформленном на его имя от неизвестного лица. Для предотвращения хищения ему сказали обратиться в ближайшее отделение банка и лично оформить заем, якобы на ремонт, а деньги передать «полицейским» для задержания афериста.

Заявитель оформил кредит на 122 тысячи рублей, а во время обналичивания операциониста насторожило поведение клиента. Она его выслушала и прервала преступную сделку, тем самым сохранила деньги доверчивого мужчины.

Старший клиентский менеджер банка Оксана Адельфинская получила поощрение МВД, а также ей вручили благодарственное письмо и цветы.

«Благодаря Вам пенсионеру удалось сохранить свои сбережения. Радует, что есть люди с активной жизненной позицией, которые не остаются в стороне от чужой беды. Ваш поступок – достойный пример для ваших коллег. От себя лично и от всех сотрудников полиции Инты выражаю искреннюю благодарность», - сказал подполковник Руслан Саттаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Усть-Цилемского района соврал полицейским об угоне автомобиля (подробнее)