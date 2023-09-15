За это лето отдохнули и оздоровились 30 тысяч детей из Коми

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в летний период под надзором ведомства работали 478 летних оздоровительных учреждений, в которых отдохнули и оздоровились более 30 тысяч детей и подростков. Выраженный оздоровительный эффект был отмечен у более чем 92% детей.

На территории детских учреждений для профилактики природно–очаговых инфекционных заболеваний проводились дератизационные и противоклещевые обработки с последующим энтомологическим контролем эффективности.

Во время оздоровительной кампании 2023 года сотрудники Роспотребнадзора провели 62 плановые проверки и 414 профилактических визита детских лагерей, по итогам которых было возбуждено и рассмотрено 22 административных дела.

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