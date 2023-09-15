Ухтинца осудили за приобретение наркотика

Суд оштрафовал ухтинца за приобретение наркотика. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

В марте текущего года мужчина в Интернете перечислил деньги в счет оплаты наркотика, а в ответ получил адрес местонахождения тайника. Он прибыл на место, нашел сверток и хранил его при себе, пока не был задержан полицейскими.

Суд оштрафовал ухтинца на 35 тысяч рублей, а также конфисковал у него мобильный телефон в доход государства.

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