В Усинске выберут нового мэра

Во время последнего заседания Совет Депутатов принял решение о выборе кандидатуры на должность мэра Усинска. Конкурс будет проходить 8 декабря 2023 года. Вчера, 14 сентября, на сайте горсовета был опубликован документ, согласно которому в комиссию войдут первый зампред совета Усинска Дмитрий Латынин, депутаты совета Ольга Безденежных и Альбина Севанян. Николай Такаев занял должность мэра Усинска в 2018 году.

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