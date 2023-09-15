В Выльгорте закупают стройматериалы для ремонта в доме, где взорвался газ

Устранение последствий взрыва газа в доме №110А по улице Домны Каликовой в Выльгорте находится на особом контроле Минстроя Коми.

В администрации Сыктывдинского района сообщили, что сейчас управляющая компания закупает стройматериалы для ремонта общедомового имущества. На данный момент перебои с водоснабжением, газоснабжением и теплоснабжением отсутствуют.

Напомним, ЧП произошло первого сентября. В результате взрыва газа пострадала пожилая женщина - она получила ожоги и была доставлена в больницу. Несколько квартир дома получили повреждения.

СУ СКР по РК возбудило уголовное дело в отношении 24-летнего парня, который оказывал услуги по сборке кухонной мебели 71-летней потерпевшей. Он подключал газовую плиту к источнику газа, но не проверил надежность соединения.

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