Ряд жителей Коми были удостоены государственных наград
Глава РК Владимир Уйба подписал указ о награждении ряда жителей Коми госнаградами.
Звание «Заслуженный работник Республики Коми» было присвоено двоим сотрудникам сыктывкарского фанерного завода - за заслуги перед республикой были награждены Людмила Оплеснина, сборщик клеильного участка цеха фанеры, и Михаил Домашкин, мастер смены цеха древесностружечных плит.
За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, Почетной грамотой Республики Коми награждены:
Брагин Андрей Петрович – старший наладчик деревообрабатывающего оборудования механической службы цеха фанеры ООО «Сыктывкарский фанерный завод»;
Быкова Ирина Анатольевна – начальник отдела информационных технологий общества с ограниченной ответственностью «Лузалес», город Сыктывкар;
Галкина Алсу Рифгатовна – участковый лесничий Жешартского участкового лесничества государственного учреждения Республики Коми «Айкинское лесничество», Усть-Вымский район;
Данилов Александр Анатольевич – главный лесничий (главного государственного инспектора по охране леса) государственного учреждения Республики Коми «Троицко-Печорское лесничество»;
Дымова Рада Валентиновна – государственный инспектор по охране леса Пажгинского участкового лесничества государственного учреждения Республики Коми «Сыктывдинское лесничество»;
Кудинова Светлана Алексеевна – заместитель генерального директора по маркетингу, сбыту и логистике общества с ограниченной ответственностью «СевЛесПил», город Сыктывкар;
Пантелеев Антон Борисович – инструктора десантно-пожарной команды Косланского авиаотделения государственного автономного учреждения Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр», Удорский район;
Хозяинов Александр Геннадьевич – начальник Печорского авиаотделения государственного автономного учреждения Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр»;
Ширяева Людмила Евгеньевна – начальник отдела планирования и экономического анализа ООО «Сыктывкарский фанерный завод».
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