Протащил по полу за волосы: сыктывкарка подверглась нападению на глазах детей

Сыктывкарка обратилась в суд и потребовала взыскать с ответчика полмиллиона рублей за ее избиение на глазах детей. Ранее его оштрафовали на 5 тысяч рублей.

4 августа прошлого года ответчик во время конфликта три раза ударил женщину по лицу кулаком, после чего схватил за волосы и таскал по полу. Все происходило на глазах детей.

Суд присудил в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городского суда Сыктывкара.

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