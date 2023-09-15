В Ухте массово проверят водителей

Сегодня, 15 сентября, в Ухте сотрудники ДПС массово проверят автолюбителей. Главной целью рейдов является выявление пьяных водителей и пресечение грубых нарушений ПДД.

ГИБДД Ухты просит горожан быть бдительными и сообщать о пьяных водителях и нарушителях по номерам телефонов: 8 (8216) 74 84 16 или 02.

«Водитель, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения – это смертельная угроза для здоровья и жизни всех участников дорожного движения. Дорожно – транспортное происшествие, совершенное таким водителем почти всегда приводит к гибели или получению тяжелых травм ни в чем не повинных участников дорожного движения», - отмечают в ГИБДД Ухты.

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