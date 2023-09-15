В Инте подросток оказался под колесами авто

Вчера, 14 сентября, в Инте водитель автомобиля Renault Logan сбил подростка на велосипеде. В ГИБДД по РК сообщили, что ДТП произошло около дома №6 по улице Чернова.

За рулем иномарки находится 41-летний мужчина. Он совершил наезд на юного велосипедиста, который выезжал с прилегающей территории.

В результате ДТП пострадал 14-летний подросток. Он получил ушиб коленного сустава. Сейчас устанавливаются все детали случившегося.

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