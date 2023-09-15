В Коми спасатели ищут инвалида с деменцией, пропавшего в лесу

В Ухте в районе п. Боровой продолжают искать 59-летнего Леонида Курманова. 12 сентября мужчина уехал на велосипеде в сторону леса и не вернулся. Вместе с ним была собака по кличке Гром.

Вчера, 14 сентября, аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» повторно выезжал на поиски ухтинца, однако найти его не удалось. Выяснилось, что Леонид Курманов страдает деменцией и имеет инвалидность первой группы.

Приметы: голубоглазый, рост 170 см, темно-русые волосы, телосложение нормальное. Он был одет в кофту серого цвета и брюки темно-зеленые.

Волонтеры «Лиза Алерт» просят сообщить любую информацию по номерам телефонов: 8 (912) 180 16 94, 8 (800) 700 54 52.

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