Похитила банковскую карту: жительница Выльгорта разбила женщине голову камнем

Суд вынес приговор жительнице Выльгорта, которая разбила женщине голову камнем. Ее приговорили к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5% дохода.

В пресс-службе судов Коми рассказали, что пьяная женщина схватила камень и кинула его в голову потерпевшей. Последняя получила две ушибленные раны теменной области.

Оказалось, что поводом к преступлению послужило противоправное поведение потерпевшей - она похитила банковскую карту подсудимой.

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