Прокуратура Коми внесла предостережение начальнику управления мэрии Сыктывкара

Прокуратура Коми нашла нарушения при реализации объектов

Прокуратура Сыктывкара проверила ход капительного ремонта дороги на подъезде к Верхнему Чову и реконструкцию улицы 4-я Промышленная, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре выявили, что на дороге по улице 2-я Промышленная расположена бесхозная тепловая сеть, которую не учли при подготовке проектной документации. Также не были приняты во внимание работы по переносу линии электропередач.

Проверка надзорного органа также выявила факт нарушения сроков выполнения работ при строительстве лыжной базы на Лесопарковой улице.

Прокуроры внесли представление об устранении нарушений. По факту нарушений при реализации лыжной базы начальник управления капитального строительства получил предостережение о недопустимости нарушения закона.

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