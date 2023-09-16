Директора предприятия в Коми оштрафовали за невыплату зарплаты 65 работникам

Суд признал вину предпринимателя из Коми в невыплате зарплаты

В отношении директора предприятия по заготовке древесины в Удорском районе рассмотрели уголовное дело о невыплате зарплаты более двух месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

По предоставленным данным, фигурант уголовного дела не платил зарплату в период с мая по октябрь 2022 года 65 работникам. В качестве причины он указывал на тяжелое материальное состояние организации, однако предварительное следствие установило, что деньги на балансе все же имелись.

Свою фину фигурант уголовного дела признал полностью, суд назначил ему наказание в виде штрафа. Постановление пока что не вступило в законную силу.

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