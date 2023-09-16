Реконструкцию оперного театра в Сыктывкаре начнут в 2025 году

Оперный театр в Сыктывкаре начнут реконструировать в 2025 году

Министр строительства и ЖКХ Коми Андрей Чибисов сообщил, что в 2024 году планируется завершить проектно-изыскательные работы для реконструкции здания Театра опер и балета в Сыктывкаре.

По его словам, по новому проекту, театр на 30-32 метра будет выше существующего здания. Предполагается, что внутри будут две сцены – главная и малая.

Строительство намерены начать в 2025 году, всего на это намерены потратить 77,4 млн рублей, передали в «Комиинформ».

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