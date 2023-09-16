Директора и учительницу из Коми обманули на сумму более 1,6 млн рублей

В Коми жертвами мошенников стали директор и учительница

За сутки на уловки мошенников попались две сотрудницы образовательных учреждений. В полицию, по данным МВД Коми, обратились 62-летний директор школы и 63-летняя учительница. В общей сложности они потеряли 1,6 млн рублей.

По данным ведомства, в Сыктывкаре директору позвонил неизвестный и сообщил, что с ее счета несанкционированно списываются деньги. Собеседник пострадавшей предложил ей взять кредит на сумму 1,4 млн рублей и перевести на неустановленные счета, что она и сделала.

В Сыктывдинском районе учительница обналичила свою кредитную карту, сняв 200 тысяч рублей, и перечислила все деньги по указанным реквизитам.

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