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НовостиОбщество18 сентября 2023 5:15

По вине женщины за рулем «БМВ» в Коми в массовом ДТП пострадал 31-летний мужчина

В Сыктывдинском районе Коми произошла авария с участием трех иномаров
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Коми

Фото: ГИБДД Коми

В минувшие выходные в Сыктывдинском районе Коми в аварии пострадал 31-летний мужчина. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

По предоставленным данным, ДТП зарегистрировано утром, когда женщина за рулем автомобиля «БМВ» столкнулась с «Фольксваген». После этого «Фольксваген» врезался в еще одну иномарку, которая ехала в попутной направлении.

В результате ДТП пострадал пассажир «Фольксвагена», получив травмы различной степени тяжести.

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