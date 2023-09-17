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НовостиОбщество17 сентября 2023 6:00

В Коми завершились поиски мужчины, который уехал в лес на велосипеде

В Корткеросском районе завершились поиски 50-летнего Александра Потапова
Источник:kp.ru
В Коми завершились поиски мужчины, который уехал в лес на велосипеде

В Коми завершились поиски мужчины, который уехал в лес на велосипеде

Волонтеры ПСО «Лиза Алерт Коми» сообщили о завершении поисков 50-летнего мужчины в селе Додзь Корткеросского района. 16 сентября Александр Потапов уехал на велосипеде в лес за клюквой, но обратно не вернулся.

Поисковики незамедлительно приступили к поискам мужчины. Ориентировки появились в соцсетях.

Сегодня ночью, 17 сентября, стало известно, что Александр Потапов нашелся живым.

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