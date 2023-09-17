На опасном перекрестке в Сыктывкаре изменили режим работы светофора
На опасном перекрестке в столице Коми изменили режим работы светофора. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по РК.
Изменения движения коснулись перекрестка улиц Орджоникидзе и Юхнина. Отметим, что для исключения конфликтных точек и разделения пешеходных и транспортных потоков выделили отдельную фазу для движения пешеходов и две фазы для ТС, движущихся по улице Орджоникидзе.
Пофазный разъезд на участке выглядит следующим образом:
1 фаза - движение транспорта по улице Орджоникидзе в направление улицы Карла Маркса 18 секунд;
2 фаза - движение пешеходов через улицу Орджоникидзе и улицу Юхнина 12 секунд;
3 фаза - движение транспорта по улице Орджоникидзе в направление Октябрьского проспекта 18 секунд;
4 фаза - движение транспорта по улице улице Юхнина в обоих направлениях 15 секунд.
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