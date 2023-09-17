На выезде с эжвинских дач садоводы Сыктывкара оказались заблокированными
Садоводы столкнулись с невообразимыми пробками на выезде с эжвинских дач. Как сообщают в соцсетях, причиной затора послужил ремонт дороги.
Десятки машин не могли выехать с дачных участков. В комментариях водители рассказали, что стояли в пробке по часу и более.
Водители негодуют - они считают, что на проблемном участке регулировщик мог бы решить возникшие сложности.
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