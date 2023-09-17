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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 9:00

В Выльгорте жители пострадавшего от взрыва газа дома получили соцвыплаты

Жители пострадавшего от взрыва газа дома в Коми получили соцвыплаты
Источник:kp.ru
В Выльгорте жители пострадавшего от взрыва газа дома получили соцвыплаты

В Выльгорте жители пострадавшего от взрыва газа дома получили соцвыплаты

Жители дома №110а по улице Домны Каликовой в Выльгорте, пострадавшего от взрыва газа 1 сентября текущего года, получили социальные выплаты. Об этом рассказала глава Сыктывдинского района Любовь Доронина.

На данный момент все квартиры подключены к водоснабжению и электроэнергии, а также восстановлена подача газа за исключением трех квартир, где специалисты выявили нарушения эксплуатации газового оборудования.

«Жители подъезда получили по 10 тысяч рублей на каждого зарегистрированного члена семьи, органы соцзащиты также приняли решение об оказании помощи в размере 10 тысяч рублей. На текущий момент, составлена смета на ликвидацию последствий инцидента, в которой предусмотрен ремонт общедомового имущества в подъезде. Пакет документов уже направлен в адрес главы Коми – председателя комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и обеспечению пожарной безопасности – Владимира Викторовича Уйбы», — подчеркнула Любовь Доронина.

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