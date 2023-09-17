В Сыктывкаре снова зафиксировали рост цен на бензин

В столице Коми вновь выросли цены на бензин. Актуальную стоимость на топливо предоставил Комистат.

Спустя неделю после повышения цен стоимость одного литра бензина на АЗС «Движение Коми» вновь увеличилась. Цены изменились на 5-10 рублей. На сегодняшний день дешевле всего можно заправиться на АЗС «ЛУКОЙЛ».

В начале недели Комистат уже фиксировал рост цен на топливо на сыктывкарских заправках.

Актуальный ценник на бензин и дизельное топливо на 16 сентября.

Компания «ЛУКОЙЛ»

АИ-92 - 49,08 руб. - без изменений.

АИ-95 - 52,31 руб. - без изменений.

ДТ - 62,38 руб. - без изменений.

«Движение Коми»

АИ-92 - 59,99 руб. (было 54,99 руб.) - плюс 5 руб.

АИ-95 - 69,99 руб. (было 59,99 руб.) - плюс 10 руб.

ДТ - 79,99 руб. (было 69,99 руб.) - плюс 10 руб.

Компания «2000»

АИ-92 - 49,20 руб. - без изменений.

АИ-95 - 54,90 руб. - без изменений.

ДТ - 61,90 руб. - без изменений.

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