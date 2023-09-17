В Сысольском районе под колесами иномарки погиб пешеход

Вчера, 16 сентября, в Сысольском районе Республики Коми произошло смертельное ДТП с участием пешехода. 41-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля Daewoo Nexia.

В ГИБДД по РК сообщили, что ДТП произошло на 722 км автодороги «Вятка». За рулем иномарки находился 36-летний мужчина.

Пешеход с ампутацией правой голени и ЧМТ скончался до приезда врачей. В настоящее время устанавливаются все детали трагедии.

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