Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 сентября 2023 13:00

В Коми взяли в охрану фотоловушки свалку в Ижме

В Ижме свалку взяли под охрану фотоловушки
Источник:kp.ru
В Коми взяли в охрану фотоловушки свалку в Ижме

В Коми взяли в охрану фотоловушки свалку в Ижме

В Ижме перестали относить к действующим свалкам исторически сложившееся место складирования отходов. Для того, чтобы мусор там не появлялся, были приняты защитные меры.

Сложившаяся свалка была приведена в порядок совместным решением регоператора по вывозу ТКО и администрации Ижемского района. Как сообщают местные власти, было вывезено порядка 5 тысяч кубометров мусора.

В настоящее время свалка не относится к действующим, а на территории установили фотоловушку. За нарушение предусмотрены санкции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сысольском районе под колесами иномарки погиб пешеход (подробнее)