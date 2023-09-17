В Коми больше трех лет ищут пропавшего при загадочных обстоятельствах ребенка

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» продолжают искать Дениса Арафаилова 2007 года рождения, пропавшего в селе Корткерос. 7 июля 2020 года 13-летний мальчик купался на центральном пляже, с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Приметы: короткие черные волосы, худощавый, рост около 145 см. В день исчезновения на нем были плавки черного цвета и синими вертикальными полосками.

Обладающих какой-либо информацией просят позвонить по номерам телефонов: 8 (800) 700 54 52 или 112.

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