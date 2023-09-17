В Сыктывкаре после запуска отопления устраняют неполадки в 17 домах

В столице Коми 15 сентября стартовал отопительный сезон, а в соцучреждениях дали тепло уже 28 августа. На сегодняшний день теплоноситель поступил в городскую систему теплоснабжения в полном объёме. Об этом рассказал мэр Сыктывкара Владимир Голдин.

На данный момент неполадки на сетях теплоснабжения имеются в 17 домах, которые в скором времени будут устранены.

«Кроме этого, текущие работы по развоздушиванию сетей будут идти в рабочем порядке силами управляющих компаний и обслуживающих организаций. Данная работа, как и весь процесс прохождения отопительного периода, находится на особом контроле городской администрации», – отметил Владимир Голдин.

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