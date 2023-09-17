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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 16:00

В Ухте водитель легковушки сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

В Коми неизвестный водитель сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
Источник:kp.ru
В Ухте водитель легковушки сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

В Ухте водитель легковушки сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Вчера, 16 сентября, в Ухте неизвестный водитель сбил на пешеходном переходе 13-летнюю девочку и скрылся с места ДТП.

Как сообщили в ГИБДД по РК, ДТП произошло на пересечении улицы Советской и Пионергорского проезда. В результате наезда девочка получила ушиб левой ступни. Она обратилась за медицинской помощью самостоятельно.

В настоящее время устанавливается личность водителя.

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