В Ухте водитель легковушки сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
Вчера, 16 сентября, в Ухте неизвестный водитель сбил на пешеходном переходе 13-летнюю девочку и скрылся с места ДТП.
Как сообщили в ГИБДД по РК, ДТП произошло на пересечении улицы Советской и Пионергорского проезда. В результате наезда девочка получила ушиб левой ступни. Она обратилась за медицинской помощью самостоятельно.
В настоящее время устанавливается личность водителя.
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