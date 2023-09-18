Поиски пропавшего в лесу грибника из Коми завершены

Фото: Лиза Алерт. Коми

В Коми завершились поиски пропавшего в Корткеросском районе 36-летнего Романа Кирушева. Об исчезновении мужчина сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

В ориентировке на жителя поселка Аджером указывалось, что 17 сентября он ушел в лес за грибами, однако домой в назначенное время не пришел. Уже глубокой ночью волонтеры сообщили, что поиски прекращены.

- Найден. Жив, - написали добровольцы в своей группе ВК.

Волонтеры поблагодарили всех неравнодушных жителей Коми за помощь.

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