Поиски пропавшего в лесу грибника из Коми завершены

Фото: Лиза Алерт. Коми
В Коми завершились поиски пропавшего в Корткеросском районе 36-летнего Романа Кирушева. Об исчезновении мужчина сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.
В ориентировке на жителя поселка Аджером указывалось, что 17 сентября он ушел в лес за грибами, однако домой в назначенное время не пришел. Уже глубокой ночью волонтеры сообщили, что поиски прекращены.
- Найден. Жив, - написали добровольцы в своей группе ВК.
Волонтеры поблагодарили всех неравнодушных жителей Коми за помощь.
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