В Сыктывдинском районе водитель «Весты» сбил велосипедиста

Вчера, 17 сентября, в Сыктывдинском районе водитель автомобиля Lada Vesta сбил велосипедиста. В ГИБДД по РК сообщили, что ДТП произошло на 33 километре автодороги Язель - Позялэм - Кожмудор.

За рулем легковушки находился 35-летний мужчина. Он совершил наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении справа от него.

36-летнего велосипедиста доставили в больницу с ушибами мягких тканей колен, плеча, множественными травмами, сотрясением мозга, ЧМТ и автотравмой.

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