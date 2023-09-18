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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 11:49

В Сыктывдинском районе водитель «Весты» сбил велосипедиста

В Коми водитель легковушки сбил велосипедиста
Источник:kp.ru
В Сыктывдинском районе водитель «Весты» сбил велосипедиста

В Сыктывдинском районе водитель «Весты» сбил велосипедиста

Вчера, 17 сентября, в Сыктывдинском районе водитель автомобиля Lada Vesta сбил велосипедиста. В ГИБДД по РК сообщили, что ДТП произошло на 33 километре автодороги Язель - Позялэм - Кожмудор.

За рулем легковушки находился 35-летний мужчина. Он совершил наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении справа от него.

36-летнего велосипедиста доставили в больницу с ушибами мягких тканей колен, плеча, множественными травмами, сотрясением мозга, ЧМТ и автотравмой.

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