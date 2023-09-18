В Вычегде утонул сыктывкарец

Дежурному ЕДДС Корткеросского района Коми поступила информация от матроса-спасателя, который рассказал, что 62-летнйи мужчина утонул напротив оборудованного пляжа в Корткеросе.

Местные жители поделились, что мужчина решил переплыть реку. В тот момент он находился в состоянии опьянения. Через три дня его тело достали из реки Вычегды. Погибшим оказался пенсионер, приехавший на дачу с супругой.

Как сообщает «КомиОнлайн» со ссылкой на СУ СКР по РК, уголовное дело возбуждать не стали, так как признаки криминала установлены не были.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На СВО погиб Андрей Тарабукин из Коми (подробнее)