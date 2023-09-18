Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 сентября 2023 10:20

В Вычегде утонул сыктывкарец

Житель Сыктывкара утонул в реке Вычегде
Источник:kp.ru
В Вычегде утонул сыктывкарец

В Вычегде утонул сыктывкарец

Дежурному ЕДДС Корткеросского района Коми поступила информация от матроса-спасателя, который рассказал, что 62-летнйи мужчина утонул напротив оборудованного пляжа в Корткеросе.

Местные жители поделились, что мужчина решил переплыть реку. В тот момент он находился в состоянии опьянения. Через три дня его тело достали из реки Вычегды. Погибшим оказался пенсионер, приехавший на дачу с супругой.

Как сообщает «КомиОнлайн» со ссылкой на СУ СКР по РК, уголовное дело возбуждать не стали, так как признаки криминала установлены не были.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На СВО погиб Андрей Тарабукин из Коми (подробнее)