В Сыктывкаре отложено строительство онкологической поликлиники

Строительство сыктывкарской онкологической поликлиники отложено. В 2024 году при наличии средств в региональном бюджете реконструкция радиологического отделения КРОД по улице Гаражной в Сыктывкаре начнется в том же году, либо в 2025 году.

В 2018 году началась реконструкция радиологического отделения онкодиспансера. Шестиэтажное здание главного корпуса было построено в 2020 году, его площадь составляет 5 тысяч кв. м., вместимость - 63 пациента. Во время пандемии COVID-19 там принимали больных коронавирусом.

На 2020 год планировалась реконструкция под поликлинику одноэтажного здания радиологического отделения, но ее отложили. Вместо этого было принято решение увеличить мощность больницы до 200 посещений в сутки, в результате чего было скорректировано медико-техническое задание и разработан новый проект.

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