В столице Коми состоялся VIII Кинофестиваль финно-угорских народов «Туйвеж». Имена победителей были объявлены в субботу, 16 сентября.

Денис Шаблий рассказал на своей странице в «ВКонтакте», что кинофестиваль в Сыктывкаре завершился триумфом марийских кинематографистов.

Фильм Дениса Шаблия «Не Иван, или Как приручить Богатыря» одержал победу в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм». В категории «Лучший документальный фильм» стал победителем фильм Анатолия Васильева «Карт Кугыза» («Жрец»). Обладателем Гран-при стал документальный фильм Дениса Шаблия «У ЕҤ».

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