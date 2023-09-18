Из-за технических причин рейс Сыктывкар — Москва задержан на 1,5 часа

В справочной сообщили, что рейс задерживается по техническим причинам. Фото: архив "КП"
В Сыктывкаре задержан рейс, который должен был вылететь в московский аэропорт «Шереметьево». Об этом свидетельствует табло местного авиаузла.
Согласно ему, рейс должен был вылететь еще в 10:00, однако в назначенное время воздушное судно не тронулось с места.
По предварительной информации, 1,5-часовая задержка связана с техническими причинами.
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