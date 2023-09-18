Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 сентября 2023 5:45

Житель Коми получил наказание за справление нужды в лифте

В Эжвинском районе мужчина получил предупреждение за справление нужды
Источник:kp.ru
Жителя Коми осудили за то, что он справил нужду в туалете

Жителя Коми осудили за то, что он справил нужду в туалете

В Эжвинском районе Коми местного жителя осудили за то, что он решил справить нужду в лифте подъезда многоквартирного дома. По факту случившегося в его отношении возбудили административное дело.

В суде установили, что подсудимый совершил преступление в июле 2023 года. Свою вину он признал полностью. Судья принял решение назначить ему наказание в виде предупреждения. Пока что постановление не вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми обкрадывал свою пожилую сожительницу (подробнее)