Житель Коми получил наказание за справление нужды в лифте

Жителя Коми осудили за то, что он справил нужду в туалете

В Эжвинском районе Коми местного жителя осудили за то, что он решил справить нужду в лифте подъезда многоквартирного дома. По факту случившегося в его отношении возбудили административное дело.

В суде установили, что подсудимый совершил преступление в июле 2023 года. Свою вину он признал полностью. Судья принял решение назначить ему наказание в виде предупреждения. Пока что постановление не вступило в законную силу.

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